В Керченском проливе горят два судна под флагом Танзании
В районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании.
«Предположительно, произошел взрыв [на одном из судов]. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир», — сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Так, на судне «Кандий» находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту судна «Маэстро» находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии. Россиян среди членов команд, по предварительным данным, нет, пишет ТАСС.
Как уточняет «РИА Новости», спасатели подняли из воды тело одного из моряков, еще трое спасены.Происшествия
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