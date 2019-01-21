В Керченском проливе горят два судна под флагом Танзании

В районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании.

«Предположительно, произошел взрыв [на одном из судов]. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир», — сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Так, на судне «Кандий» находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту судна «Маэстро» находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии. Россиян среди членов команд, по предварительным данным, нет, пишет ТАСС.

Как уточняет «РИА Новости», спасатели подняли из воды тело одного из моряков, еще трое спасены.