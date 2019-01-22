Артем Лукоянов: «Буду искать себе футбольный клуб, хочу сыграть хотя бы 5—10 минут»

Нападающий казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов рассказал, почему Данис Зарипов его главный товарищ в хоккее и о своей мечте сыграть в футбол.



«Зарипов — главный мой товарищ по хоккею: когда я пришел в команду, меня приняли, и мы сразу как-то с ним сдружились. Он мне очень много подсказывает как в хоккее, так и в жизни. Его возвращение в «Ак Барс» получилось радостным для меня.



Да, у меня есть мечта — сыграть хотя бы 5—10 минут в профессиональный футбол на какой-нибудь позиции, чтобы почувствовать, что такое. Сейчас попробую узнать, поискать клуб, может, кто-то меня выпустит.



«Салават Юлаев»? Игры с ними всегда на первом месте. Мне нравятся — они такие завораживающие, чувствую, как болельщики переживают, когда этим матчи проходят. Мне нравятся, когда соперники злятся. Но это чисто по-спортивному, я не хочу кого-то задеть. Возможно, это помогает сделать матч зрелищнее», — приводит слова Лукоянова официальный сайт «Ак Барса».

Отметим, что в этом сезоне Артем сыграл 51 игру и набрал 22 очка (12 шайб и 10 передач), имея коэффициент полезности «+22».