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Путин отменил обязанность доказывать отсутствие долгов за капремонт

19:07, 22.01.2019
Путин отменил обязанность доказывать отсутствие долгов за капремонт
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает с жильцов многоквартирных домов обязанность им самим доказывать факт уплаты взносов на капитальный ремонт в целях получения компенсации.

Согласно внесенным в Жилищный кодекс поправкам, учреждения «не вправе требовать от граждан документы и информацию» для подтверждения уплаты взносов в целях предоставления компенсации.

Информацию о наличии у собственников задолженности орган исполнительной власти субъекта РФ или управомоченное им учреждение будет получать у регионального оператора либо владельца специального счета по запросу.

Ранее Владимир Путин подписал закон, освобождающий россиян от обязанности доказывать отсутствие у них долгов по ЖКХ. Изменения вступят в силу с 2021 года.

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