Путин отменил обязанность доказывать отсутствие долгов за капремонт

Президент России Владимир Путин подписал закон, который снимает с жильцов многоквартирных домов обязанность им самим доказывать факт уплаты взносов на капитальный ремонт в целях получения компенсации.

Согласно внесенным в Жилищный кодекс поправкам, учреждения «не вправе требовать от граждан документы и информацию» для подтверждения уплаты взносов в целях предоставления компенсации.



Информацию о наличии у собственников задолженности орган исполнительной власти субъекта РФ или управомоченное им учреждение будет получать у регионального оператора либо владельца специального счета по запросу.

Ранее Владимир Путин подписал закон, освобождающий россиян от обязанности доказывать отсутствие у них долгов по ЖКХ. Изменения вступят в силу с 2021 года.