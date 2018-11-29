Россиянам разрешили не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий россиян от обязанности доказывать отсутствие у них долгов по ЖКХ. Изменения вступят в силу с 2021 года.



Речь идет об изменениях в Жилищный кодекс. В настоящее время граждане России, претендующие на получение субсидий и компенсаций, обязаны доказывать отсутствие у них задолженности по оплате коммунальных услуг.

«Требовать от граждан документы, содержащие указанные сведения, не допускается», — говорится в документе.

Отмечается, что органы исполнительной власти должны самостоятельно запрашивать соответствующие сведения. При этом субсидии также не будут представляться гражданам, у которых есть подтвержденная непогашенная задолженность по оплате ЖКУ, образовавшаяся за период не более чем три последних года.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году.