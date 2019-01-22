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Volvo отзывает более 200 тысяч машин из-за возможной трещины в бензопроводе

17:02, 22.01.2019
Volvo отзывает более 200 тысяч машин из-за возможной трещины в бензопроводе
Фото: realnoevremya.ru

Компания отзывает более 200 тысяч машин по всему миру из-за обнаруженной неисправности в топливной системе, предположительно, речь о трещине в бензопроводе, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

В компании подчеркивают, что это «чистая мера предосторожности», ведь при самом худшем сценарии топливо может проливаться в двигатель. Пока сообщений о каких-либо происшествиях, связанных с недочетом в конструкции машины, не поступало. При этом в компании не называют возможную стоимость работ по устранению неисправности. Под отзыв попали разные модели, выпускавшиеся в 2015—2016 годах.

Напомним, ООО «Вольво Карс», которое является представителем шведской автомобилестроительной компании Volvo в России, прекратило сотрудничество с московской группой компаний «Независимость».

ПромышленностьМашиностроениеОбщество Татарстан
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