Volvo отзывает более 200 тысяч машин из-за возможной трещины в бензопроводе

Компания отзывает более 200 тысяч машин по всему миру из-за обнаруженной неисправности в топливной системе, предположительно, речь о трещине в бензопроводе, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

В компании подчеркивают, что это «чистая мера предосторожности», ведь при самом худшем сценарии топливо может проливаться в двигатель. Пока сообщений о каких-либо происшествиях, связанных с недочетом в конструкции машины, не поступало. При этом в компании не называют возможную стоимость работ по устранению неисправности. Под отзыв попали разные модели, выпускавшиеся в 2015—2016 годах.

Напомним, ООО «Вольво Карс», которое является представителем шведской автомобилестроительной компании Volvo в России, прекратило сотрудничество с московской группой компаний «Независимость».