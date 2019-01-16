В Саратове правоохранители возбудили уголовное дело в отношении регионального оператора ТБО

Прокуратура Саратовской области добилась возбуждения уголовного дела в отношении АО «Управление отходами». Компания является региональным оператором обращения с коммунальными отходами.

Из-за несвоевременной уборки мусора в Саратове возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), передает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, в нарушение Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации, коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами предоставлялась со стороны филиала АО «Управление отходами» ненадлежащего качества, а именно сбор отходов производился несвоевременно», — говорится в сообщении.

Напомним, что в конце декабря министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о планах освободить мусорных регоператоров от НДС.