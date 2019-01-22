У «Ижавиа» появилась новая управляющая компания

Управляющей компанией АО «Ижавиа» официально стало ООО «Поможем», сообщает «Коммерсант», ссылаясь на систему «Спарк-Интерфакс».

ООО «Поможем» зарегистрировано в Нижнем Новгороде на улице Минина, уставный капитал — десять тысяч рублей. Генеральным директором и владельцем компании является уже бывший гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников. Основной вид деятельности «Поможем» — регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности предприятий.

Управляющая компания будет заниматься авиаперевозками, аэропортом, развитием аэропортового комплекса. Стоимость контракта с компанией — 297 млн рублей.

Стоит отметить, глава Удмуртии Александр Бречалов сегодня в радиоэфире «КП-Ижевск» говорил о планах обновления судов «Ижавиа» с помощью лизинга.

Напомним, глава Минтранса Удмуртии Алексей Горбачев заявлял, что власти республики не планируют банкротить республиканскую авиакомпанию АО «Ижавиа».