Министр транспорта Удмуртии: планов банкротить «Ижавиа» нет

Глава Минтранса Удмуртии Алексей Горбачев заявил, что власти республики не планируют банкротить республиканскую авиакомпанию АО — «Ижавиа».

«31 декабря я общался с Росавиацией, потому что у них было предположение, что мы банкротим компанию. Мы все объяснили. Действительно мы отменили рейсы по хабовой схеме со 2 числа, потому что наземные службы не успевали обслуживать самолеты. Это касается всех аэропортов. Части пассажиров были возвращены деньги, либо приобретены билеты в других авиакомпаниях», — приводит слова министра «Коммерсант».

По его словам, возможно, полеты по хабовой системе могут возобновиться весной. Кроме того, министр рассказал, что гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников готовит презентацию по выходу из кризиса.

Горбачев прокомментировал уголовное дело в отношении Синельникова. Министр не видит халатности в действиях руководителя перевозчика.

«Было стечение обстоятельств. Не в их пользу. Они оформляли кредит, чтобы не попасть в эту ситуацию, но банк подвел. Сначала обещали, но не закредитовали. Так возникла просрочка по платежам», — поделился мнением Горбачев.

Подробнее об уголовном деле в отношении гендиректора авиакомпании из Ижевска «Реальное время» рассказывало 12 января. Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило его из-за задержки рейсов.



