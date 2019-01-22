Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на более чем полмиллиарда евро

Еврокомиссия оштрафовала международную платежную систему MasterСard на €570 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей.

«Еврокомиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на €570,566 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке и ограничение возможностей европейского бизнеса пользоваться альтернативными и более выгодными услугами трансграничных платежей внутри европейского единого рынка», — приводит заявление Еврокомиссии ТАСС.

Ранее сообщалось, что MasterCard обяжет продавцов получать согласие клиентов на списывание средств перед окончанием пробной подписки на платные приложения.