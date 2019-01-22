Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на более чем полмиллиарда евро
Еврокомиссия оштрафовала международную платежную систему MasterСard на €570 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей.
«Еврокомиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на €570,566 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке и ограничение возможностей европейского бизнеса пользоваться альтернативными и более выгодными услугами трансграничных платежей внутри европейского единого рынка», — приводит заявление Еврокомиссии ТАСС.
Ранее сообщалось, что MasterCard обяжет продавцов получать согласие клиентов на списывание средств перед окончанием пробной подписки на платные приложения.ЭкономикаФинансы
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