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Экономика

Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на более чем полмиллиарда евро

14:17, 22.01.2019
Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на более чем полмиллиарда евро
Фото: flickr.com

Еврокомиссия оштрафовала международную платежную систему MasterСard на €570 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей.

«Еврокомиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на €570,566 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке и ограничение возможностей европейского бизнеса пользоваться альтернативными и более выгодными услугами трансграничных платежей внутри европейского единого рынка», — приводит заявление Еврокомиссии ТАСС.

Ранее сообщалось, что MasterCard обяжет продавцов получать согласие клиентов на списывание средств перед окончанием пробной подписки на платные приложения.

ЭкономикаФинансы
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