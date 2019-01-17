MasterCard запретит списывать деньги после окончания пробных подписок без согласия клиента

Международная платежная система MasterCard изменит обяжет продавцов получать согласие клиентов на списывание средств перед окончанием пробной подписки на платные приложения.



Продавец должен будет отправлять владельцу карты информацию о сумме и дате платежа, свое наименование, а также понятную инструкцию о том, как отменить подписку, сообщается на сайте MasterCard

Кроме того, с каждого последующего платежа нужно будет отправлять квитанцию по электронной почте или с помощью SMS с понятной инструкцией о том, как отменить услугу, если владелец карты этого захочет.

Ранее сообщалось, что MasterCard изменит свой логотип, убрав из него название.

Символом компании останутся пересекающиеся желтый и красный круги. Обновленный логотип появится на всех кредитных картах, в торговых точках, а также рекламных объектах.