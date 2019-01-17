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MasterCard запретит списывать деньги после окончания пробных подписок без согласия клиента

10:22, 17.01.2019 92
MasterCard запретит списывать деньги после окончания пробных подписок без согласия клиента
Фото: flickr.com

Международная платежная система MasterCard изменит обяжет продавцов получать согласие клиентов на списывание средств перед окончанием пробной подписки на платные приложения.

Продавец должен будет отправлять владельцу карты информацию о сумме и дате платежа, свое наименование, а также понятную инструкцию о том, как отменить подписку, сообщается на сайте MasterCard

Кроме того, с каждого последующего платежа нужно будет отправлять квитанцию по электронной почте или с помощью SMS с понятной инструкцией о том, как отменить услугу, если владелец карты этого захочет.

Ранее сообщалось, что MasterCard изменит свой логотип, убрав из него название.

Символом компании останутся пересекающиеся желтый и красный круги. Обновленный логотип появится на всех кредитных картах, в торговых точках, а также рекламных объектах.

ЭкономикаФинансы
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