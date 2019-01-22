Криштиану Роналду получил условный срок почти на два года

Фото: Максим Платонов

В Мадриде суд вынес приговор португальскому футболисту «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает «Российская газета».

Футболиста признали виновным по делу об уклонении от уплаты налогов. Его приговорили к штрафу в 18,8 млн евро и условному тюремному заключению на 23 месяца. Испанские СМИ утверждают, что Роналду выразил свое согласие с приговором.

Известно, что футболист просил о возможности принять участие в заседании по видеосвязи, но получил отказ. Не разрешили ему пройти в здание суда через подземную парковку. Криштиану Роналду уже почти два года пытается разобраться с обвинениями в уклонении от уплаты налогов.

Напомним, нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в пятый раз стал обладателем награды Globe Soccer Awards как лучший футболист года.

Церемония вручения наград прошла в начале января в Дубае.

