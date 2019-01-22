В прокуратуре Чечни начали служебную проверку из-за требования списать долги за газ

В прокуратуре Чечни началась служебная проверка по факту необоснованного иска с требованием списать долги населения за газ, сообщает ТАСС.

В Генеральной прокуратуре подчеркивают, что иск прокуратуры Чеченской Республики о списании долгов населения за газ считают необоснованным. Кроме того, в Генпрокуратуре сообщили, что прокурору Чеченской Республики поручено поддержать доводы жалобы ООО «Газпром межрегионгаз Грозный».

Напомним, ранее суд обязал «Газпром» списать долги на 9 млрд рублей с жителей Чечни. Районный суд Грозного постановил, что задолженность невозможно взыскать «в силу истечения сроков исковой давности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что у Кремля не выработано какой-либо позиции по решению суда о списании долгов за газ в Чечне.

Комментируя предложения о снятии задолженности за газ в ряде регионов страны, Песков заявил, что вопрос этот «чрезвычайно сложный», так как «в данном случае товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ».