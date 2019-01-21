Песков прокомментировал решение о списании долгов за газ в Чечне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля не выработано какой-либо позиции по решению суда о списании долгов за газ в Чечне.

Комментируя предложения о снятии задолженности за газ в ряде регионов страны, Песков заявил, что вопрос этот «чрезвычайно сложный», так как «в данном случае товар поставлен конечному потребителю и, конечно, компания рассчитывает на эти деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ».

«Поэтому, безусловно, рассматривать эти вопросы без учета интересов компании и в то же время без учета интересов простых граждан невозможно», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Напомним, ранее суд обязал «Газпром» списать долги на 9 млрд рублей с жителей Чечни. Районный суд Грозного постановил, что задолженность невозможно взыскать «в силу истечения сроков исковой давности».

Вслед за этим депутаты Чувашии и Башкирии обратились в прокуратуру региона с требованием списать долги жителей за газ.

Позже член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный предложил списать невозвратные долги за коммунальные услуги со всех россиян.

