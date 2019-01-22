Олимпийский чемпион Гранкин перешел из «Динамо» в «Берлин»

Российский волейболист, связующий Сергей Гранкин, ранее покинувший московское «Динамо», подписал контракт до конца сезона с немецким «Берлин Ресайклинг Волей».

— Клиент агентства «Про-Волей Консалтинг» Сергей Гранкин продолжит карьеру в немецком клубе «Берлин Ресайклинг Волей». Контракт рассчитан до конца сезона.



Трансфер оформлен, что дает возможность Сергею сыграть за новую команду уже в ближайшем матче, — сообщил в своем «Твиттере» генеральный директор агентства «Про-Волей Консалтинг» Владимир Касторнов.

Отметим, что 10 января «Динамо» объявило на официальном сайте о расторжении контракта с Гранкиным. Игрок провел в московском клубе 11 сезонов, в составе «Динамо» он становился чемпионом России сезона-2007/08, а также дважды выигрывал Кубок ЕКВ и трижды завоевывал медали в Лиге чемпионов (одну серебряную и две бронзовых).

В составе сборной России связующий становился олимпийским чемпионом в 2012 году, выигрывал чемпионат Европы (2013, 2017) и Мировую лигу (2011, 2013).