Бречалов: предприятия банкротили не москвичи, а те, кто говорят, что они патриоты Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов подверг критике политику своего предшественника Александра Соловьева и бывшего руководства Ижевска, которые, по его словам, банкротили предприятия республики.

В эфире радио «Комсомольская правда» — Ижевск он отметил, что нынешней команде удалось вывести из предбанкротного состояния госпредприятия «Аптеки Удмуртии» и «Удмуртлес», которые теперь получают прибыль и инвестируют в собственное развитие.

«И то, и другое предприятие банкротили не москвичи, а те, кто бьют себя рукой в грудь и говорят, что «я патриот Удмуртии». Фамилии их вы все знаете — это и мой предшественник — бывший глава, и те, кто в мэрии работали», — сказал Бречалов.

При этом он вновь отметил, что сделка по продаже имущественного комплекса принадлежащего городу АО «Ижевские электрические сети» дочерней структуре ПАО «Россети» выгодна, так как вырученные 2,2 млрд рублей пойдут на ремонт соцобъектов. Он просил слушателей не верить распространяемой информации в телеграм-каналах.

«Да, у нас есть желающие пораскачивать эту тему, в том числе из бывшей команды мэра и до него. Это у нас Задорожный (Сергей Задорожный в мае — октябре 2018 года был врио главы Ижевска, — прим. ред.), был такой гражданин, патриот, который палки в колеса вставлял по сделке с Ижевскими электрическими сетями, говорит, акции стоят 5 млрд. Молодец, друг мой, а что ты не продаешь акции, у тебя долг в городе почти 5 млрд. Понятно почему», — высказался глава Удмуртии.

Напомним, накануне Бречалов предложил поставить точку под рассуждениями о продаже имущества Ижевских электросетей.