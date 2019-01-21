Бречалов предложил поставить точку под рассуждениями о сделке по Ижевским электросетям

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил поставить точку под рассуждениями о целесообразности проведенной сделке по продаже имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети» компании «МРСК Центра и Приволжья». На аппаратном совещании сегодня глава региона назвал сделку максимально «открытой и прозрачной», чего раньше не было в Удмуртии.

Он отметил, что госкомпания выкупила первую часть имущества за 2,2 млрд рублей, при этом актив приносил городу прибыль лишь в 5 млн рублей. К тому же к ранее проведенной оценке стоимости предприятия в 5 млрд рублей есть вопросы. Он добавил, что за эту сумму никто Ижевские электросети не купил.

«Такого не было в Удмуртии и по открытости, и по сумме сделки, по прозрачности сделки, поэтому давайте поставим точку. Деньги пойдут для людей», — сказал Бречалов.

По его словам, вырученные от сделки средства направят на ремонт объектов социальной инфраструктуры города. Сейчас в ремонте нуждаются 600 объектов на сумму 3 млрд рублей.

Напомним, первая часть сделки прошла в последние дни 2018 года, вторую планируется провести в 2019 году. В общей сложности от продажи электросетей намерены выручить 3 млрд рублей.