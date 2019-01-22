Гендиректор «Нефтехимика» Раил Якупов прокомментировал отсутствие Пуустинена

Генеральный директор «Нефтехимика» Раил Якупов объяснил, почему финский нападающий Юусо Пуустинен не принял участия в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (2:1) и пропустил Матч звезд.

«У Пуустинена нет травмы, он приболел. Он не сыграл с «Йокеритом», а что касается сроков возвращения на лед, то пока они неизвестны», — приводит слова Якупова «Чемпионат».

30-летний Пуустинен является лучшим снайпером и бомбардиром нижнекамской команды. В 51 матче регулярного чемпионата финский форвард забросил 20 шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности «-12» и 18 штрафных минутах. Пуустинен проводит дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге.

Следующую игру нижнекамцы проведут в гостях с ХК «Сочи». Матч состоится завтра, 23 января в 19.30 мск.