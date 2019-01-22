Обвиняемые в хищениях с КВЗ не признали себя участниками ОПГ

Фото: Фото Екатерина Гумарова

Сегодня в Авиастроительном суде Казани состоялись прения по делу о хищениях с Казанского вертолетного завода. По версии следствия, подсудимые создали преступное сообщество и вывезли с завода детали для вертолетов, которые в последствии были проданы. Все обвиняемые — бывшие сотрудники КВЗ, некоторые из них до сих пор работают на предприятии. Подсудимым вменяется нанесение ущерба компании на сумму более 11,2 млн рублей.

В ходе прений предполагаемый организатор преступного сообщества Сергей Токарь заявил, что обвинение было создано по шаблону и не содержит ничего нового. «Единственное услышал, что мне запросили 14 лет. За что, я так и не понял. По ст. 158 УК РФ предъявляется обвинение в хищениях с КВЗ, но тогда предоставьте обвинение от завода с номенклатурой похищенных изделий и что они были изъяты у меня во время обыска. Нет видео и фотосъемки, что они были перепроданы потом кому-то», — отметил обвиняемый.

Еще один участник предполагаемого преступного сообщества Александр Иванов во время прений заявил, что обвинение абсурдно, незаконно и необоснованно. Ни один из подсудимых не признал свою вину в организации крупного преступного сообщества для участия в хищениях с КВЗ. Гособвинитель запросил Сергею Токарю 14 лет лишения свободы, Александру Иванову — 13,6 года, Айдару Мифтахову — 12,6 года, Данилу Собалевскому — 13,6 года, Дмитрию Абрамовичу — 7 лет, Федорову 6 лет, Сергею Антонову — 6 лет, Раису Насыбуллину — 7 лет, Денису Токарю — 6 лет, Олегу Суину — 8 лет. Гособвинитель попросил, чтобы все подсудимые отбывали сроки лишения свободы в колонии строгого режима.