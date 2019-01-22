Рособоронэкспорт: 2019-й станет «годом Африки»

В этом году российские оружейники рассчитывают провести крупные сделки с рядом африканских государств. В «Рособоронэкспорте» заявили, что для российской системы военно-технического сотрудничества 2019-й должен стать «годом Африки».

«2019-й для системы военно-технического сотрудничества России должен стать «годом Африки», на который придется реализация ряда важных проектов со странами континента», — цитирует релиз ведомства «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Россия возобновила связи с Центральноафриканской республикой, в том числе речь идет и о поставке военной техники. Позже российских военных заметили и в Судане.