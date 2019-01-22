В Новосибирске по факту взрыва в банке возбудили уголовное дело

Сегодня ранним утром в одном из помещений Первомайского района Новосибирска, где есть круглосуточный доступ к банкоматам, прогремел взрыв, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя местного МВД. Известно, что деньги не похищены, пострадавших нет.

В местном управлении МВД уточнили, что ранним утром поступило сообщение о задымлении и разбитом окне отделения банка. На место выехала следственно-оперативная группа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом».

Напомним, в начале декабря стало известно, что прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух мужчин по уголовному делу о разбойных нападениях на банки.



