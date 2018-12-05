В Самаре осудят налетчиков на банки, укравших более 19 млн рублей

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении двух мужчин по уголовному делу о разбойных нападениях на банки.

По версии следствия, в период с июня 2016 года по октябрь 2017 года члены банды ограбили самарские филиалы банков, среди которых — «Локо Банк», «Солидарность», «Актив Капитал Банк» и «Невский банк». Общая сумма похищенных средств составила 19 млн рублей.

Кроме того, в ходе нападения на филиал «Локо Банка» руководителем банды выстрелами из пистолета был убит охранник, оказавший нападавшему активное сопротивление.

Сотрудники правопорядка задержали преступников осенью прошлого года. У злоумышленников был изъят многочисленный арсенал вооружения, состоявший из огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Уголовное дело направлено в Самарский областной суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Татарстане суд рассмотрит дело налетчиков на ломбарды с ущербом 3,5 миллиона рублей.