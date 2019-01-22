Бречалов объявил о начале реконструкции Главного корпуса оружейного завода

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о начале работ по реконструкции Главного корпуса оружейного завода. Пока специалисты возьмутся за разработку концепции и проекта.

Одна из главных достопримечательностей Ижевска, объект культурного наследия федерального значения, находится в аварийном состоянии.

О необходимости проведения ремонтных работ глава Удмуртии Александр Бречалов доложил во время недавней встречи президенту России Владимиру Путину. Глава государства поддержал в изыскании средств на это.

«У нас есть серьезная проблема с Главным корпусом оружейного завода, и в четверг мы начинаем большую работу по концепции, по проектированию. Я докладывал об этом президенту Владимиру Владимировичу Путину. Получил поддержку в изыскании средств на его полную реконструкцию», — рассказал Бречалов сегодня в эфире радио «Комсомольская правда — Ижевск».

Напомним, летом 2018 года в результате пожара здание, построенное в XIX веке, лишилось шпиля. О необходимости проведения капитального ремонта и реставрации говорится давно, однако главной проблемой остается поиск финансирования. Ранее сообщалось, что на это требуется от 2,5 до 4 млрд рублей, которые республика выделить не может. Не удалось пока привлечь и инвестора. Здание находится в федеральной собственности.