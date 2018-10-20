«Башню не спасти и без воли». Архитекторы обсудили будущее гибнущего символа Ижевска

Варианты реновации главного корпуса оружейного завода в Ижевске обсудили участники фестиваля архитектуры.

Для восстановления утраченной во время пожара этим летом колонны, возвышавшейся на башне главного корпуса оружейного завода в Ижевске, есть пока только одно — желание общественности. Реставрация памятника федерального значения и одного из главных символов городе возможно лишь при появлении других необходимых элементов — концепции развития, финансирования, нормального собственника, политической воли и, конечно, финансов. На вопрос, что делать, пытались найти ответ архитекторы в рамках круглого стола. Подробности — в материале «Реального времени».

История вопроса

Триумфальной колонны башня главного корпуса оружейного завода лишилась в начале июля, когда там по вине неизвестных произошел пожар. Сами бывшие корпуса завода Ижмаш (ныне концерн «Калашников») давно не используются, двери заколочены, однако полноценной охраны от посторонних там фактически нет. Обрушение колонны на главном символе города, расположенном на набережной Ижевского пруда, стало поводом для обсуждения судьбы корпусов, с которых, по сути, начиналась история Ижевска.

Здания являются объектом культурного наследия федерального значения и находятся в федеральной собственности, при этом там проводились лишь минимальные работы, чтобы остановить разрушение. Тем не менее объект даже не был законсервирован.

Общественность будущее башни и всех корпусов обсуждала несколько раз. На этой неделе тему реновации главного корпуса оружейного завода подняли в рамках IV Фестиваля архитектуры и дизайна Удмуртской Республики. Организатором выступил Союз архитекторов УР при поддержке Центра развития городской среды УР.

Башня главного корпуса оружейного завода до пожара. Фото day.org.ru



«Все надежды на какие-то бюджетные инвестиции мне кажутся сегодня наивными»

Как отметила в ходе обсуждения Елена Чугуевская, в прошлом главный архитектор Удмуртии, самое важное сейчас определиться с тем, как именно будут использоваться эти здания, потому как именно от этого будут затем отталкиваться архитекторы для создания полноценного проекта развития этой территории.

— Вначале надо понять, что это для города и какую нишу может занять в территориальном развитии города. Это должно быть обозначено и в генплане, сейчас это пока серая зона, — отметила Чугуевская, добавив, что в России необходимо в принципе развивать производственные пространства. По ее словам, до 60 процентов таких территорий в городах не используется, при этом они занимают около 30 процентов площади городов.

По ее словам, в корпусах завода можно разместить учебные центры, фаблабы, коворкинг, а в первую очередь, привлечь бизнес.

— Я буду говорить только об инвестиционном проекте, все надежды на какие-то бюджетные инвестиции в 10 млрд рублей (в такую сумму оцениваются работы по реставрации всех исторических корпусов, — прим. ред.) мне кажутся сегодня наивными, тем более надо понимать бюджет и на что идет государство при финансировании подобных проектов, — отметила Чугуевская.

Тему реновации главного корпуса оружейного завода подняли во время круглого стола в рамках IV Фестиваля архитектуры и дизайна Удмуртской Республики



«Если вы хотите запихивать в это здание функционал современный, то это должна быть реконструкция»

Необходим полноценный инвестиционный проект по освоению территории, которая имеет свои особенности и ограничения. Корпуса фактически не встроены в городскую транспортную среду, под возможное увеличение трафика не продумана дорожная сеть, нет места для парковок. Кроме того, здания примыкают к режимному объекту — концерну «Калашников», а к нему доступ по пропускам. Правда, позднее один из участников встречи оговорился, что эти ограничения скоро будут сняты.

Ранее высказывались идеи о размещении экспо-центра. О переговорах на эту тему заявлял глава Удмуртии Александр Бречалов, однако так инвестор и не был найден. Потенциальных интересантов останавливает объем требуемых вложений, даже при продаже объекта за 1 рубль, плохая транспортная доступность. Кроме того, Ижевск пока что не привлекателен с точки зрения проведения крупных выставочных мероприятий. В этом плане его легко обходят соседние Казань, Уфа и Пермь.

Участники встречи пришли к выводу, что территория должна быть многофункциональна и одновременно включать зоны для бизнеса, культурного отдыха, выставочной деятельности.

Проект развития территории представил Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР, но полноценной поддержки правительства он не получил



Однако приспособить здания XIX века к современным требованиям будет непросто.

— Если вы хотите запихивать в это здание функционал современный, то это должна быть реконструкция, а не реставрация. Если вы хотите реставрировать это здание со всеми деревянными балками, перекрытиями, тогда это все сводится к музеефикации. Кому этот музей нужен — не знаю. Современное использование таких вещей с их конструктивными особенностями будет очень ограниченное, — отметил Илья Токарев, эксперт по территориальному развитию, представитель Центра городских компетенций АСИ.

Собственно, возможность превращения основного корпуса в музейный комплекс допустили участники встречи, однако и размещение фаблабов и коворкингов там теоретически возможно, все-таки это был завод, так что коммуникации и технологическое оборудование там можно будет разместить. Другой вопрос, это потребует очень тщательного подхода к проектированию, что только повысит его стоимость.

Свой проект развития территории представил Центр развития дизайна, городской среды и энергосбережения УР. Он предполагает создание АО «Ижевская мануфактура», учредителями которого могли бы стать, помимо правительства республики, госкорпорации, имеющие свои предприятия на территории Удмуртии. На реставрацию предлагается взять кредит на 1 млрд рублей сроком 5—7 лет. Республиканский бюджет под проект должен выделить 200 млн рублей, однако в нынешних условиях это видится сомнительным. Пока полноценной поддержки правительства проект не получил.

Участники встречи пришли к выводу, что территория должна быть многофункциональна и одновременно включать зоны для бизнеса, культурного отдыха, выставочной деятельности



«Здесь должна быть политическая воля»

Заниматься развитием этой территории возможно лишь после передачи корпусов из федеральной собственности в республиканскую. Эта тема поднималась в последние годы при разных руководителях региона не раз. Как рассказал руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики Юрий Перевозчиков, Росимущество готово передать корпуса оружейного завода в собственность республики. Однако к этому не готовы региональные власти, так как с этого момента бремя сохранения памятника федерального значения ляжет на совсем не богатый республиканский бюджет.

— Росимущество активно ищет возможности по передаче объектов в региональную собственность. Здесь должна быть политическая воля, — отметил он.

Однако пока руководство Удмуртии старается этой темы касаться по минимуму, и речи о возможном приеме комплекса зданий в республиканскую собственность не ведет.

— — Основными угрозами нереализации проекта является перспектива утраты объекта, потеря идентичности оружейного прошлого. Я считаю, что одним из важнейших следствий этих угроз является снижение авторитета власти, потому что все-таки государственный завод и федеральный памятник, здесь нужно к власти взывать, чтобы интерес появился, — сказала Чугуевская.

Агентство по охране объектов культурного наследия УР подавало заявку на выделение средств из федерального бюджета на разработку проектно-сметной документации, на реставрацию корпусов, однако одобрения она не получила, так как региональные власти не могут сформулировать, как намерены использовать эти здания.

Сейчас, хотя у зданий есть собственник, ими фактически никто не занимается, нет субъекта, способного вести переговоры и работать с инвесторами. Эту роль могла бы выполнять Корпорация развития Удмуртии, считает Чугуевская. Примеры успешного развития подобных производственных территорий есть, в частности, в Перми, где Чугуевская долгое время работала после Удмуртии. Территорию завода Шпагина полностью приспособили для размещения в нем региональных объектов и бизнеса.

Триумфальной колонны башня главного корпуса оружейного завода лишилась в начале июля, когда там по вине неизвестных произошел пожар. Фото izhlife.ru

«У нас огромная утрата объектов исторического наследия идет по стране»

Председатель Союза архитекторов Удмуртии Игорь Зорин отметил, что общественность очень сильно волнует нынешнее состояние символа города. Высказывались предложения о выделении республиканских средств на проведение первоочередных работ по консервации объекта, о создании фонда, средства в который могли бы направлять сами граждане.

Однако по законодательству любые работы на объекте федеральной собственности могут быть проведены только за счет федерального бюджета, который собственно средства фактически не выделяет.

— На самом деле, я считаю, что у нас несовершенно законодательство в области наследия, и это не только мое мнение, потому что у нас государство охраняет объекты до последнего гвоздя. Оно будет разваливаться, будет гвоздь лежать — будем гвоздь охранять, вместо того, чтобы были инструменты по воссозданию негосударственными средствами. У нас огромная утрата объектов исторического наследия идет по стране. Ижевск в данном случае не исключение, — отметил Елена Чугуевская.

Тем не менее она предложила запросить в Минкультуры РФ возможные механизмы финансового участия региона, пока объект находится в федеральной собственности. При этом восстановление рухнувшей колонны, по словам Игоря Зорина, могли бы включить в работы по консервации объекта.

Юрий Перевозчиков высказался против восстановления колонны без проведения полноценных проектных работ.

— То, что произошло летом, это огромный урон для памятника, но объект не обследован с точки зрения того, как там вести реставрационные работы. Лично я против того, чтобы воссоздавать отдельный элемент без проведения комплексных научных исследований, связанных с последующей реставрацией, — высказался Перевозчиков, отметив, что башня находится в аварийном состоянии, проводить работы на ней опасно.

Как долго здания XIX века смогут сохранять потенциал для полноценного восстановления — неизвестно. Политической воли нет, инвестиционной привлекательности тоже, финансовых возможностей тем более. Историческое наследие пока не в приоритете, в ремонте нуждаются сотни социальных объектов республики, которыми люди пользуются каждый день. А потому власти лишь обозначают, что в курсе проблемы, солидарны с общественностью, но решения ее так и нет.