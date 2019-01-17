Из-за снегопада ограничен въезд грузового транспорта в Уфу

Власти Уфы в целях обеспечения безопасности участников движения на дорогах временно закрыли въезд грузового транспорта в город.

Ограничения действуют по направлениям Уфа — Аэропорт, Уфа — Шакша — КМП, Уфа — Жилино и Уфа — Затон — КПМ, сообщили в пресс-службе мэрии.

Причиной такого решения администрации города стали неблагоприятные погодные условия и обильный снегопад. В настоящее время в регионе в отдельных районах наблюдается метель, слабый гололед, на дорогах снежные заносы и снежный накат.

Напомним, ранее МЧС предупреждало о резком ухудшении видимости на дорогах Башкирии.