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Из-за снегопада ограничен въезд грузового транспорта в Уфу

15:33, 17.01.2019 77
Из-за снегопада ограничен въезд грузового транспорта в Уфу
Фото: realnoevremya.ru

Власти Уфы в целях обеспечения безопасности участников движения на дорогах временно закрыли въезд грузового транспорта в город.

Ограничения действуют по направлениям Уфа — Аэропорт, Уфа — Шакша — КМП, Уфа — Жилино и Уфа — Затон — КПМ, сообщили в пресс-службе мэрии.

Причиной такого решения администрации города стали неблагоприятные погодные условия и обильный снегопад. В настоящее время в регионе в отдельных районах наблюдается метель, слабый гололед, на дорогах снежные заносы и снежный накат.

Напомним, ранее МЧС предупреждало о резком ухудшении видимости на дорогах Башкирии.

Общество Башкортостан
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