Адвокат Трампа уточнил свои слова о строительстве Trump Tower в России

Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Рудольф Джулиани пояснил свои слова о возможном обсуждении Дональдом Трампом строительства небоскреба Trump Tower в Москве.

«Мои комментарии не отражают реальные временные сроки или обстоятельства, при которых велись какие-либо дискуссии на этот счет. Суть в том, что предложение находилось на самой ранней стадии, не было ничего более, нежели письмо о намерениях, которое не предполагало каких-либо юридических обязательств», — цитирует ТАСС комментарий Джулиани.

Ранее адвокат Трампа не исключил, что его клиент мог обсуждать возможное строительство до октября—ноября 2016 года. Выборы президента в США, на которых победу одержал Трамп, состоялись в начале ноября 2016 года. Теперь Джулиани пояснил, что его эти слова «носили гипотетический характер» и не были основаны на заявлениях президента США.

Предыдущий адвокат Трампа рассказал следствию, что переговоры о постройке башни в Москве велись до июня 2016 года, в тот момент уже шла избирательная кампания.