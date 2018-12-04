Отстранение ВФЛА оставлено в силе, российские легкоатлеты продолжат выступать под нейтральным флагом

Во вторник, 4 декабря, совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Российские легкоатлеты продолжат выступать под нейтральным флагом.

По итогам заседания была проведена специальная пресс-конференция, на котором глава рабочей комиссии по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен сообщил, что российская организация не будет восстановлена в правах.

По сообщениям зарубежной прессы, такое решение принято в связи с сохраняющимися трудностями доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Напомним, членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноября 2015 года после того, как был опубликован доклад Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. С тех пор, российские спортсмены, получившие допуск от IAAF, выступают на международных соревнованиях исключительно под нейтральным флагом.