Спасатели сообщили об угрозе взрыва на горящих в Керченском проливе судах

На горящих в районе Керченского пролива грузовых судах существует угроза взрыва газа.

«Поисково-спасательная операция будет вестись постоянно (пока не найдут всех членов экипажа). Угроза взрыва газа есть», — сообщил представитель Новороссийского морского спасательно-координационного центра.

В настоящее время специалисты занимаются тушением пожара, передает ТАСС.

По последним официальным данным, найдены тела 11 погибших, 12 человек спасены.



Ранее сообщалось, что в районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании.

На судне «Кандий» находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту судна «Маэстро» было 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.

