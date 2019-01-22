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Спасатели сообщили об угрозе взрыва на горящих в Керченском проливе судах

00:41, 22.01.2019
Спасатели сообщили об угрозе взрыва на горящих в Керченском проливе судах
Фото: скриншот видео youtube.com

На горящих в районе Керченского пролива грузовых судах существует угроза взрыва газа.

«Поисково-спасательная операция будет вестись постоянно (пока не найдут всех членов экипажа). Угроза взрыва газа есть», — сообщил представитель Новороссийского морского спасательно-координационного центра.

В настоящее время специалисты занимаются тушением пожара, передает ТАСС.

По последним официальным данным, найдены тела 11 погибших, 12 человек спасены.

Ранее сообщалось, что в районе Керченского пролива горят два судна под флагом Танзании.

На судне «Кандий» находились 17 человек, из них девять — граждане Турции, восемь — граждане Индии. На борту судна «Маэстро» было 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.

Происшествия
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