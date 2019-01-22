WhatsApp стал самым популярным приложением в России в 2018 году

Мессенджер WhatsApp стал наиболее скачиваемым приложением среди россиян в 2018 году, следует из данных аналитического агентства App Annie.

Второе и третье места по числу загрузок в России заняла российская социальная сеть «ВКонтакте» и приложение «Сбербанк онлайн».

Также в рейтинг вошли соцсеть Instagram, интернет-магазин Joom, «Яндекс.Браузер», интернет-магазин Pandao (принадлежит Mail.ru Group), музыкальная социальная сеть Tik Tok и приложение «Яндекс.Поиск».



Больше всего россияне тратили на встроенные покупки в социальной сети «ВКонтакте». Далее идут «Одноклассники» Boom и соцсеть «Одноклассники», приложения «Литрес» — «Читай» и «Слушай», Tinder, Badoo и Mamba, а также онлайн-кинотеатр Ivi.ru, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что в WhatsApp установили ограничение, согласно которому одно сообщение можно переслать только пяти людям или группам.