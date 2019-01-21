Стадион «Казань Арена» станет площадкой церемонии открытия и закрытия WorldSkills-2019

«Казань Арена» станет площадкой официальных церемоний открытия и закрытия мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019.

«В связи с увеличением аудитории и необходимостью качественно и правильно освещать церемонии открытия и закрытия, президентом республики было принято решение перейти на площадку „Казань арены“, которая уже испытана в этом качестве» — сказал министр образования и науки республики Рафис Бурганов.

По его словам, продажа билетов на церемонии, скорее всего, стартует в марте, а их стоимость не превысит 2,5 тыс. рублей, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что церемонию открытия WorldSkills-2019 могут перенести с Центрального стадиона на «Казань Арену».