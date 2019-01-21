Управление Роспотребнадзора по РТ: уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога на 19%

Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Татарстане ниже эпидемического порога на 18,7%.



С 14 января по 20 января в Республике Татарстан зарегистрировано 14945 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель составил 40,1 на 10 тысяч населения, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.



В Казани зарегистрировано 7979 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель составил 64,6 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в столице Татарстана ниже эпидемического порога на 15,4%.

Ранее сообщалось, что в России детей с симптомами ОРВИ в период подъема вирусной активности будут осматривать медработники или обученные воспитатели. Если ребенок заболел, его с родителями отправят домой.

