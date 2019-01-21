Конституционный суд РФ постановил снизить размер штрафа для собственников большегрузов

Конституционный суд (КС) РФ постановил уточнить порядок начисления штрафов для собственников большегрузных автомобилей.

Поводом к этому стали запрос Костромского областного суда, а также жалобы собственников большегрузов Андрея Думилина и Анатолия Шарова.



Собственник и водитель грузовика Думилин превысил допустимую нагрузку на ось, что отразилось на записи камер. Его оштрафовали на 300 тыс. рублей. Однако он указал, что не является индивидуальным предпринимателем и перевозил частный груз, а значит, должен быть наказан штрафом в 3—4 тыс. рублей.



Автомобиль индивидуального предпринимателя Шарова также попал под камеры с перегрузом. В судах он пытался доказать, что его транспортным средством управлял водитель, с которым он заключил трудовой договор, передает РАПСИ.



Конституционный суд постановил внести в правовое регулирование изменения, чтобы штраф для частной перевозки при автоматической фиксации был наименьшим в пределах размера штрафа для водителя. Дела Андрея Думилина и Анатолия Шарова отправили на пересмотр.



Ранее сообщалось, что в Татарстане на ряде трасс появятся пункты автоматического весового контроля. Перевозчики выступают против системы автоматического контроля. В прошлом году они отправили письмо министру транспорта РФ Евгению Дитриху, указав, что цель такого контроля — только штраф, тогда как перегруз на ось, который считают за нарушение, легко устранить сразу на месте.