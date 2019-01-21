В Госдуме предложили увеличивать премии некурящим работникам

В Госдуме предложили российским работодателям увеличить размер премий некурящим сотрудникам. Об этом заявил глава комитета парламента по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По его словам, из-за курящих сотрудников страдает рабочий процесс, так как они «10 раз в день ходят покурить, в сумме затрачивая на весь процесс в течение дня около часа», а другой «сидит — работает».

«И получается несправедливо, когда один не курит, а второй курит, и разная производительность труда в данном случае, а премия должна быть одинаковая. Я считаю, что здесь дифференцированный подход оправдан», — заявил Нилов агентству городских новостей «Москва».

Кроме того, он добавил, что премия должна регулироваться работодателем, и ее размер может напрямую зависеть от различных признаков.

Напомним, с подобной инициативой летом прошлого года выступал глава Минтруда Максим Топилин.