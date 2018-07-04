Глава Минтруда предложил выплачивать премии некурящим сотрудникам

Глава Минтруда Максим Топилин предложил работодателям стимулировать некурящих сотрудников премиями.

«Работодатель может спокойно учитывать это при премировании. При этом все же не нужно никаких ограничений — вычетов или штрафов. При стимулировании работодатель может давать больше денег тем, кто не курит и не теряет рабочее время из-за этого», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».



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