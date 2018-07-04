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Глава Минтруда предложил выплачивать премии некурящим сотрудникам

15:58, 04.07.2018
Глава Минтруда предложил выплачивать премии некурящим сотрудникам
Фото: pixabay.com

Глава Минтруда Максим Топилин предложил работодателям стимулировать некурящих сотрудников премиями.

«Работодатель может спокойно учитывать это при премировании. При этом все же не нужно никаких ограничений — вычетов или штрафов. При стимулировании работодатель может давать больше денег тем, кто не курит и не теряет рабочее время из-за этого», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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