Спикер башкирского парламента предложил перечислять регионам часть табачных акцизов

Спикер Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев предложил зачислять 5% доходов от табачных акцизов в бюджеты регионов. Башкирские парламентарии предложат рассмотреть законопроект Совфеду.

«В настоящее время данные акцизы полностью поступают в федеральный бюджет. Мы предлагаем, чтобы 95% шло в федеральный, а 5% — в региональные бюджеты пропорционально численности в них трудоспособного населения», — заявил Толкачев.

Глава Курултая отметил, что за последнее время федеральный центр забрал у регионов часть их доходов. По его мнению, этот законопроект позволит возместить субъектам РФ часть поступлений, передает пресс-служба Госсобрания РБ.

Общие поступления табачных акцизов в федеральный бюджет в 2020 году планируются в сумме 632 млрд рублей. В случае принятия законопроекта регионы могут рассчитывать на 31,6 млрд рублей. Эти средства будут делиться в зависимости от численности трудоспособного населения. В Башкортостане, например, это 2,3 млн человек (2,7% от численности трудоспособного населения страны). Соответственно, республика должна получить 868,5 млн рублей.

Парламент республики намерен рассмотреть законопроект на своем ближайшем пленарном заседании. После этого документ будет направлен для предварительного изучения в Совет законодателей Российской Федерации. В случае одобрения Госсобрание РБ внесет проект в Госдуму.

— Мы надеемся, что парламентарии из других регионов поддержат нашу инициативу, поскольку законопроект затрагивает интересы всех субъектов Российской Федерации, — отметил Константин Толкачев.