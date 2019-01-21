В ЦБ РФ рассказали об изменениях в пенсионных накоплениях

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что внедрение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) выступает приоритетным направлением деятельности ЦБ. Это заявление Набиуллина сделала во время парламентских слушаний «Об основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019—2021 годов», сообщает РБК. Глава ЦБ РФ отметила, что система ИПК понятная и простая. Набиуллина пояснила, что индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться за счет добровольных отчислений из зарплаты гражданина, а также средств работодателя. Деньги ИПК будут защищены системой гарантирования пенсионных накоплений.

Напомним, Пенсионный фонд России могут преобразовать в публично-правовую компанию или в государственную некоммерческую организацию. Предложения об изменении статуса Пенсионного фонда должны быть внесены до 1 апреля.