Набиуллина: «Число карт «Мир» достигло 53 млн»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что эмиссия карт «Мир» в настоящий момент достигла порядка 53 млн. Об этом она сказала на парламентских слушаниях в Госдуме.

По словам руководителя Центробанка, доля платежей на российском рынке по карте «Мир» составляет 14%, передает ТАСС.

«В предыдущие три года мы в целом завершили работу по формированию национальной инфраструктуры финансового рынка», — заявила Эльвира Набиуллина.

Добавим, «Мир» — российская национальная платежная система, ее оператором является НСПК, которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard.

Ранее сообщалось, что крымский «Генбанк» полностью перешел на карты «Мир».