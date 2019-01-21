КФУ закупит букеты на 3 млн рублей

Казанский федеральный университет (КФУ) объявил тендер на поставку букетов и флористических композиций. Стоимость контракта оценивается в 3 млн рублей.

Заявки на участие будут приниматься до 31 января, а итоги тендера подведут 5 февраля.

Из технического задания известно, что поставка букетов должна осуществляться до конца года.

Всего КФУ понадобится семь видов цветов и букетов. Среди них 500 роз, 1000 гвоздик, 300 букетов из хризантем, лиатрис, альстромерий, роз, хамелациума и нобилиса и прочее.

Подробнее о самых интересных тендерах минувшей недели читайте в обзоре «Реального времени».