КФУ закупит букеты на 3 млн рублей
Казанский федеральный университет (КФУ) объявил тендер на поставку букетов и флористических композиций. Стоимость контракта оценивается в 3 млн рублей.
Заявки на участие будут приниматься до 31 января, а итоги тендера подведут 5 февраля.
Из технического задания известно, что поставка букетов должна осуществляться до конца года.
Всего КФУ понадобится семь видов цветов и букетов. Среди них 500 роз, 1000 гвоздик, 300 букетов из хризантем, лиатрис, альстромерий, роз, хамелациума и нобилиса и прочее.
Подробнее о самых интересных тендерах минувшей недели читайте в обзоре «Реального времени».
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