Чиновники выплатили многодетной семье в Ростовской области социальное пособие в размере 47,5 рубля

Многодетная семья из Таганрога Ростовской области получила 47,5 рубля социального пособия от управления соцзащиты администрации города. Об этом сообщил юрист Юрий Заблоцкий на своей странице в Instagram.

Согласно опубликованному документу, пособие назначено на один месяц и должно быть выплачено единовременно.

В мэрии Таганрога пояснили, что данная сумма выплаты рассчитана в соответствии с законодательством Ростовской области и основана на разнице между доходами членов семьи и прожиточным минимумом на каждого из них, передает Rostof.ru.

«Семья пользуется всеми положенными мерами социальной защиты населения. Плюс мы добавили еще тысячу рублей из бюджета города по местному законодательству», — рассказали в городской администрации.

Отмечается, что доход семьи — 38 тыс. рублей в месяц, он складывается из заработной платы матери и алиментов.

Ранее сообщалось, что власти Башкирии прекратят выплаты за рождение первенца с 1 января 2019 года.