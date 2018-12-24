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Власти Башкирии прекратят выплаты за рождение первенца с 1 января 2019 года

22:53, 24.12.2018
Власти Башкирии прекратят выплаты за рождение первенца с 1 января 2019 года
Фото: pxhere.com

В Башкирии прекратится после 1 января 2019 года республиканская программа выплат за первенца в семье. Размер пособия составлял 300 тыс. рублей.

По словам и. о. вице-премьера республиканского правительства Ленары Ивановой, выплаты получат льготные категории граждан, которые успеют подать документы до 1 июля 2019 года.

«Будут дообеспечивать тех, кто уже попал или попадет в программу. Естественно, только на детей, которые родились до 1 января 2019 года, — цитирует «КП» Иванову.

Напомним, республиканскую программу «300 тысяч за первого ребенка» инициировал бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов. ОбществоВласть Башкортостан
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