Власти Башкирии прекратят выплаты за рождение первенца с 1 января 2019 года

В Башкирии прекратится после 1 января 2019 года республиканская программа выплат за первенца в семье. Размер пособия составлял 300 тыс. рублей.



По словам и. о. вице-премьера республиканского правительства Ленары Ивановой, выплаты получат льготные категории граждан, которые успеют подать документы до 1 июля 2019 года.

«Будут дообеспечивать тех, кто уже попал или попадет в программу. Естественно, только на детей, которые родились до 1 января 2019 года, — цитирует «КП» Иванову.