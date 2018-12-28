Задолженность по зарплате в Башкирии сократилась на 135 млн рублей

Долги по зарплате перед работникам в Башкирии сократились на 135 млн рублей. Об этом доложила руководитель Госинспекции труда РБ Татьяна Астрелина на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По словам главы ведомства, на конец декабря суммарный долг составляет 500 млн рублей. Ранее показатель равнялся 635 млн рублей. Большая часть долгов приходится на предприятия-банкроты.

«Полмиллиарда — это большая цифра, зато она реальная», — отметил врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Напомним, только уфимский фанерный комбинат задолжал работникам более 35 млн рублей.