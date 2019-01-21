Минобрнауки выделит на поиск в интернете угрожающей детям информации 628 млн рублей

«Минобрнауки планирует выделить 628 млн рублей за три года на поиск угрожающей жизни и здоровью детей информации в интернете. Ведомство уже подготовило соответствующий законопроект.

Основной целью является выявление «новейших угроз, деструктивных и антиобщественных явлений и субкультур», распространяющихся среди детей через интернет, цитирует документ «Коммерсант».

Отмечается, что проект подготовлен ведомством совместно с Росмолодежью. Деньги будут предоставлены АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», которую возглавит экс-помощник главы Росмолодежи Александра Бугаева Денис Заварзин.

В Минобрнауки заявили, что «летом 2018 года в положение о Росмолодежи было внесено изменение, согласно которому этот орган осуществляет мониторинг распространения в информационно-телекоммуникационных сетях информации, склоняющей или иным способом побуждающей детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью, а также жизни и здоровью других лиц».

