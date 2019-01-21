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В Гонконге открылся подземный автомобильный тоннель стоимостью в $4,6 млрд

01:34, 21.01.2019

В Гонконге открылся новый подземный автомобильный тоннель. Стоимость объекта составила $4,6 млрд, он возводился в течение десяти лет.

Как сообщает South China Morning Post, общая протяженность тоннеля составляет 4,5 км, подземная его часть — 3,7 км. Тоннель проходит вдоль северного побережья острова Гонконг, в том числе и по морскому дну.

Стоит отметить, что проезд по тоннелю бесплатный.

Ранее американский предприниматель Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом, созданный его компанией The Boring Company.

ОбществоИнфраструктура
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