В Гонконге открылся подземный автомобильный тоннель стоимостью в $4,6 млрд

В Гонконге открылся новый подземный автомобильный тоннель. Стоимость объекта составила $4,6 млрд, он возводился в течение десяти лет.

Hong Kong's HK$36 billion Central-Wan Chai bypass has finally opened after 10 years of construction https://t.co/tFjbXZ6xA6 pic.twitter.com/0aRKTPQOqx

— SCMP News (@SCMPNews) 20 января 2019 г.

Как сообщает South China Morning Post, общая протяженность тоннеля составляет 4,5 км, подземная его часть — 3,7 км. Тоннель проходит вдоль северного побережья острова Гонконг, в том числе и по морскому дну.

Стоит отметить, что проезд по тоннелю бесплатный.

Ранее американский предприниматель Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом, созданный его компанией The Boring Company.