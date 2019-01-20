В Ташкенте нашли ценности на $1 млн, утраченные 80 лет назад

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В одном из исторических зданий Ташкента нашли ценности на $1 млн. Их считали утраченными 80 лет.

Как сообщает kun.uz, находку обнаружили ученые из Национального университета Узбекистана. Среди найденного имеются экспонаты из коллекции 1918 года дворца Романовых в Ташкента, а также предметы, которые принадлежали жертвам сталинских репрессий.

Так, был найден золотой микроскоп, монеты и слитки из драгоценных металлов, ценные книги и рукописи, редкие картины и иконы.