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Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву исполняется 82 года

10:18, 20.01.2019 1
Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву исполняется 82 года
Фото: tatarstan.ru

Сегодня свой день рождения празднует Минтимер Шаймиев. Государственному Советнику Татарстана, Председателю попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» и первому президенту РТ исполняется 82 года.

Шаймиев родился 20 января 1937 года в Актанышском районе ТАССР. Его детство пришлось на послевоенные годы. В 1954 году он поступил в Казанский сельскохозяйственный институт. Окончив его, работал инженером, затем главным инженером и управленцем. Административную карьеру Шаймиев начал в 1967 году — работал инструктором, заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом Татарского обкома КПСС.

В 1991 году был избран президентом Республики Татарстан. На этом посту он проработал до 2010 года, после чего был приглашен на должность Государственного Советника РТ.

«Реальное время» в честь дня рождения Минтимера Шариповича Шаймиева подготовило подборку фотоиллюстраций минувших лет.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:31
    Ата татар халыкнын Минтимер Шарип улы, Вам желаем долгих лет жизни при крепком здоровье для свершения ваших задумок во благо вашего народа!Амин!
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