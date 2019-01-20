В Перми скончался известный кинодокументалист Рашид Давлетшин
Известный кинодокументалист Рашид Давлетшин скончался в возрасте 63 лет в Перми. Об этом сообщила в Facebook режиссер Ольга Аверкиева.
По предварительным данным, в последнее время Давлетшин продолжительно болел. Точная причина смерти не сообщается.
Добавим, с 2004 по 2011 год Рашид Давлетшин возглавлял Пермское отделение Союза кинематографистов, работал на кафедре режиссуры и актерского мастерства Пермского института культуры.
Напомним, ранее скончался телеведущий канала «2х2» Виктор Мочалов.ОбществоКультура
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