В Перми скончался известный кинодокументалист Рашид Давлетшин

Известный кинодокументалист Рашид Давлетшин скончался в возрасте 63 лет в Перми. Об этом сообщила в Facebook режиссер Ольга Аверкиева.

По предварительным данным, в последнее время Давлетшин продолжительно болел. Точная причина смерти не сообщается.

Добавим, с 2004 по 2011 год Рашид Давлетшин возглавлял Пермское отделение Союза кинематографистов, работал на кафедре режиссуры и актерского мастерства Пермского института культуры.

Напомним, ранее скончался телеведущий канала «2х2» Виктор Мочалов.