Скончался телеведущий канала «2х2» Виктор Мочалов

Скончался популярный телеведущий канала «2х2» Виктор Мочалов.

До работы на телевидении он раздавал листовки на улице, где его заметил директор одного из департаментов телеканала, сообщает News.ru.

«Мне показалось прикольным пригласить на телевидение человека, просто встретив его на улице, как делали когда-то давно. Он сразу согласился, мы обменялись номерами телефонов и уже через неделю записывали первый выпуск «Новостей анимации»», — рассказал директор департамента дизайна Дмитрий Охотников.



Мочалов известен как ведущий передач «Новости анимации», «Итоги Интернета», «Межгалактический огонек 2х2».



Ранее в возрасте 46 лет скончался российский продюсер и сценарист Алексей Кублицкий, который известен по работе над фильмами «Ночной дозор» и «Ирония судьбы. Продолжение».