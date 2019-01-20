Следователи проводят проверку по факту убийства спящего медведя чиновниками в Пермском крае

Следком проводит доследственную проверку по факту незаконной охоты на территории Кочевского района Пермского края.

По предварительным данным, региональные чиновники охотились на животных в лесу. Охотниками являются глава одного из поселений в Пермском крае и его знакомый — бывший топ-менеджер энергетической компании.

Сообщалось, что они убили спящего в берлоге медведя, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее появилась информация о том, что полиция проверит сообщения СМИ о якобы незаконной охоте, участником которой стал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.