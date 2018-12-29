Полиция проверит иркутского губернатора из-за охоты на медведя

ГУ МВД России по Иркутской области проверит сообщения СМИ о якобы незаконной охоте, участником которой стал губернатор региона Сергей Левченко.



По результатам мероприятия он может стать фигурантом уголовного дела. В ходе проверки будут установлены точное время и место зафиксированных на видео событий, организаторы и участники охоты, сообщает «Коммерсант».

Напомним, ролик, в котором запечатлена охота на медведя, в сентябре этого года, за несколько дней до выборов в заксобрание Иркутской области, анонсировал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Николай Николаев.

Видео было опубликовано на YouTube.