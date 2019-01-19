Роман Ротенберг сыграл в составе звезд «Ак Барса» против ветеранов КХЛ
Первый вице-президент Федерации хоккея России и глава сборной Роман Ротенберг сразу по окончании первого дня Матча звезд в Казани вышел на лед и сыграл в выставочном матче за команду ветеранов «Ак Барса» во встрече с ветеранами КХЛ.
Полностью составы выглядели следующим образом:
Звезды «Ак Барса»: вратари — Александр Шарыченков, Артур Мисбахов;
защитники — Дмитрий Быков, Денис Денисов, Александр Гуськов, Игорь Щадилов, Рафик Якубов; нападающие Кирилл Голубев, Марат Валиуллин, Михаил Юньков, Дмитрий Дударев, Данис Зарипов, Александр Степанов, Сергей Зиновьев, Алмаз Гарифуллин, Руслан Зайнуллин, Алексей Бадюков, Ильсур Метшин, Андрей Рябов, Роман Ротенберг.
Ветераны КХЛ: вратари — Андрей Мальков, Максим Михайловский;
защитники — Николай Игнатов, Николай Семин, Евгений Петрочинин, Евгений Сапожков, Владимир Антипин, Дмитрий Фролов; нападающие — Виктор Гордиюк, Александр Медведев, Виталий Прохоров, Александр Харитонов, Владислав Поперечный, Максим Сушинский, Миро Аалтонен, Дмитрий Тепляков, Дмитрий Гоголев, Олег Белов, Игорь Варицкий, Алексей Яшин, Алексей Подалинский.
Казанскую команду тренировал Зинэтула Билялетдинов, звезд КХЛ — Евгений Чижмин. По ходу матча Ротенберг не реализовал буллит.СпортХоккей Татарстан
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