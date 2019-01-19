Суд продлил задержание Насти Рыбки на 72 часа

Нагатинский суд Москвы отложил вопрос об аресте аресте Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), задержанной по делу о вовлечении в занятие проституцией. Она останется в статусе задержанной еще на 72 часа.

«Суд постановил: продлить срок задержания подозреваемой Вашукевич на 72 часа, то есть до 19 часов 22 января», — передает слова судьи «Интерфакс».

С соответствующим ходатайством, поддержанным прокурором, к суду обратился адвокат Вашукевич Дмитрий Зацаринский.

Напомним, что Настя Рыбка, как и Александр Кириллов (Алекс Лесли), были задержаны в Таиланде в феврале 2018 года вместе с еще несколькими россиянами. Из-за того, что они организовали секс-тренинги, местные власти обвинили их в нарушении визового режима: не оформили рабочую визу. Впоследствии добавилось и обвинение в предоставлении секс-услуг.

15 января этого года суд Паттайи приговорил Кириллова и Вашукевич к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Остаток не отбытого срока суд заменил им на условный. 17 января они были депортированы из Таиланда, проведя в заключении девять месяцев.

По прилете в Москву Вашукевич и Кириллов были задержаны в аэропорту Шереметьево. Сейчас оба подозреваются в правонарушении по статье «Вовлечение в занятие проституцией».

Существует мнение, что за уголовным преследованием Рыбки как в России, так и в Таиланде стоит миллиардер Олег Дерипаска. Основатель Фонда борьбы с коррупцией Навальный построил свое расследование про бизнесмена в том числе на постах Вашукевич в Instagram. Отчасти это расследование повлияло на введение санкций со стороны США в отношении Дерипаски. Уже после задержания Настя Рыбка пыталась обвинить бизнесмена в причастности к вмешательству России в американские выборы.